Lo scatto improvviso, dinosauro robotizzato alto 3 o 4 metri che parte a velocità sostenuta, i bambini che rischiano di essere travolti, le urla, i genitori che si affannano per tirare via i piccoli dalla traiettoria di quel 'mostro' fuori controllo che finisce per schiantarsi contro un container. E ancora il passeggino che non si trova, lo choc di una madre che cerca la figlia apparentemente dispersa, i padri che alzano di peso quella macchina con le sembianze di un rettile per verificare che nessuno sia rimasto sotto.Tutto si risolverà per il meglio, ma sono stati momenti di panico quelli vissuti sabato scorso 24 febbraio al Modigliani Forum in occasione della fiera expo di dinosauri robotizzati Dinosaurs World, quando uno spinosauro telecomandato è finito fuori controllo terminando la corsa contro un container adibito a cinema 3D. "Una tragedia sfiorata", racconta a LivornoToday Susanna Canonico, milanese da sette anni residente a Orciano pisano, malauguratamente coinvolta nell'incidente.

La testimonianza: "Fosse successo qualche secondo prima avremmo raccontato una tragedia"

Al Modigliani per godersi una giornata in famiglia insieme al marito e ai figli di tre e otto anni, lo spettacolo si è trasformato in un incubo. Canonico ripercorre quegli attimi di terrore con estrema lucidità ma ancora profondamente scossa;. "Lo show è iniziato senza problemi - spiega -, poi è entrato questo Spinosauro di 4 metri su un carrello manovrato da un animatore che lo faceva andare avanti e indietro, molto lentamente, di fronte ai bambini incuriositi disposti in semicerchi. Quando è arrivato dalla nostra parte, si è come inceppato, quindi ha fatto uno scatto di qualche centimetro e ha colpito un bambino fermandosi di nuovo .A quel punto non so come ma ho capito che qualcosa non andava, ho preso i miei figli per la schiena e li ho tirati via. Avevano praticamente le gambe sotto al dinosauro quando questo è ripartito a velocità sostenuta finendo contro un container".

"Io ho preso una botta al coccige, cammino a fatica ma non è niente di grave - continua Canonico -, però la paura che potessero morire dei bambini mi fa ancora rabbrividire. Per non parlare di quanto successo dopo. Una madre, che nella concitazione non trovava più la figlia, è svenuta in stato di shock. Si è pensato che la bambina potesse essere finita schiacciata sotto al carro del dinosauro e grazie a 4 o 5 uomini, tra cui mio marito, che hanno sollevato quella macchina si è scongiurato il peggio vedendo che non si era ferito nessuno. La piccola poi è stata ritrovata e la madre accompagnata comunque in ospedale".

"I miei bambini - conclude - invece si erano calmati grazie anche agli organizzatori. Devo dire che sono stati bravissimi a gestire la situazione, con gli animatori che, appurato poi che nessuno si fosse fatto male, hanno fatto proseguire lo spettacolo con dinosauri più controllabili per tranquillizzare i piccoli spettatori. Il giovane che manovrava il joystick era sconvolto: il personale è sempre rimasto con noi, ci hanno dato acqua e regali per i nostri figli restituendoci anche i soldi dei biglietti. Ma la cosa più importante è che alla fine nessuno si sia fatto male".