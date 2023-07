Emergenza diossina a Palermo dopo gli incendi: "Dieci volte superiore al limite"

È allarme diossina a Palermo dopo l'incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo dove fino a lunedì veniva smaltita l'immondizia dei palermitani: l'Arpa ha rilevato la presenza della sostanza nell'area ad un livello considerato dieci volte superiore ai limiti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La determinazione di diossine e furani sull'aria campionata nei pressi della località Inserra, dalle ore 22.00 del 24 luglio alle ore 22.00 del giorno dopo ha restituito una concentrazione pari a 939 TE fg/m3", si legge nel sito dell'ente regionale. I rilievi effettuati all'ingresso di un complesso residenziale.

Per scongiurare che l'emergenza rifiuti colpisca la città siciliano proprio nei giorni delle vacanze estive per i prossimi 15 giorni i rifiuti prodotti in città verranno stoccati nell'ex area Unieco di Bellolampo. In base all'ordinanza, nell'ex area Unieco verranno stoccati e poi trattati con un tritovagliatore mobile 850 tonnellate di rifiuti al giorno. Intanto si cercherà di rimettere in funzione la discarica.