Fino a 25mila euro per falsi diplomi, arrestati anche ex deputato e il figlio

Una "fabbrica" di diplomi falsi che permetteva a chi li esibiva di vincere concorsi e selezioni - in ambito sanitario e scolastico - a discapito di chi aveva una reale formazione. Un attestato costava fino a 25 mila euro. Il meccanismo è stato scoperto dalla guardia di finanza di Foggia, che ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e 36 perquisizioni. Si ipotizza l'esistenza di una vera e propria "associazione per delinquere finalizzata alla commissione di decine di reati di truffa, falsità ideologica e materiale in atti pubblici e contraffazione e uso di sigilli dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Campania e altri enti pubblici".

In manette l'ex deputato Nicandro Marinacci (ex Fi, Udc e poi Udeur). Agli arresti domiciliari sono finiti il figlio Vincenzo, attuale consigliere comunale di San Nicandro Garganico, e Roberto Melchionda.

Le indagini sono nate dalle denunce presentate dagli alunni di istituto privato di formazione con sede in provincia di Foggia e poli in altri territori dove negli anni sarebbero stati organizzati falsi corsi per il conseguimento di diplomi di operatore socio sanitario e operatore socio sanitario specializzato: sarebbe stato garantito il conseguimento dei titoli a chi non aveva completato il percorso.

Le prime denunce sono state presentate da vincitori esclusi dalle graduatorie del concorso pubblico indetto per gli ospedali riuniti di Foggia durante il periodo Covid, che non si sono visti riconoscere i titoli presentati all'esito delle successive verifiche.

Dalle indagini è emerso che alcuni degli indagati avevano pagato fino a 25mila euro, per ottenere diplomi e attestazioni false. I documenti servivano per concorsi e selezioni di strutture sanitarie pubbliche e private ma anche per l'inserimento nelle graduatorie pubbliche utilizzate dagli istituti scolastici per l'assunzione del personale Ata.