La prostituta accusata di aver ricattato un top manager Rai: estorsione da 100mila euro

Una conoscenza fugace che è finita con una truffa da migliaia di euro ai danni di un alto funzionario Rai. Adina Manolache è stata arrestata il 6 settembre 2023 dalla polizia del commissariato Viminale con l'accusa di aver estorto con il ricatto più di 100mila euro a un dirigente Rai. L'uomo, 66 anni, avrebbe sporto denuncia ai danni della escort dopo continue e costanti minacce e richieste di denaro. I due si sarebbero conosciuti su un sito di incontri online. Riporta la storia il Corriere della Sera.

La vicenda

Tutto è iniziato nel settembre 2022. La prostituta sarebbe entrata in contatto con il dirigente televisivo attraverso un sito di incontri. L'uomo, rispondendo a degli annunci, avrebbe conosciuto così Adina. In un primo momento gli appuntamenti tra i due si sarebbero svolti sotto il consueto pagamento di prestazioni sessuali. Ma a lungo andare la donna avrebbe iniziato a chiedere sempre più soldi, inventandosi storie con lo scopo di plagiare l'uomo. Adina avrebbe approfittato di un momento di debolezza del dirigente, il quale aveva da poco perso la moglie. L'uomo si sarebbe innamorato dell'escort, per cui oltre alle normali prestazioni sessuali, continuava a sottostare alle sue richieste.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe finto - tra le altre cose - di essere sotto sfratto, di essere perseguitata da un gruppo di malavitosi e di un intervento chirurgico al quale doveva sottoporsi il figlio. Tutte scuse e invenzioni alla fine, facenti parte di un piano organizzato forse anche da altre persone per estorcere sempre più denaro.

Non sono poi mancate le minacce. "Mi ha detto che se non l'avessi pagata mi avrebbe ucciso i gatti" ha rivelato l'uomo. Poco prima dell'arresto inoltre la donna aveva minacciato di pubblicare sui social tutte le chat hot per rovinargli la reputazione. Il dirigente Rai avrebbe anche provato a bloccare il numero di cellulare della donna. Ma subito sarebbe stato raggiunto da un altro numero di telefono estero che gli ordinava di sbloccare la prostituta o altrimenti ci sarebbero state "conseguenze". Anche quest'ultima minaccia con tutta probabilità si sarebbe trattata di una finzione.

L'arresto è stato organizzato con la collaborazione tra la vittima e le forze dell'ordine dopo la denuncia. Adina è stata colta in flagrante: la polizia ha arrestato la donna in occasione dell'ultimo appuntamento con il funzionario Rai, occasione nella quale avrebbe dovuto ricevere ulteriori mille euro. L'arresto è stato convalidato dal Gip e le forze dell'ordine hanno accertato come in pochi mesi la donna abbia ricevuto - tra bonifici e contati - più di 100mila euro.

Continua a leggere su Today...