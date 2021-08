Poliziotti "infiltrati" scoprono la discoteca abusiva: in 200 a ballare nonostante i divieti

È successo ieri sera ad Appiano Gentile, in provincia di Como. Gli agenti in incognito hanno documentato la serata danzante: il gestore del locale è stato sanzionato per numerose violazioni in materia di Covid-19

In "barba" ai divieti anti-Covid, oltre 200 persone si sono ritrovate a ballare in un locale di Appiano Gentile, in provincia di Como, che nella serata di ieri, sabato 31 luglio, è stato sanzionato con la sospensione della licenza per 15 giorni. L'ordinanza, firmata dal sindaco, è stata notificata dagli agenti della Polizia Locale di Appiano Gentile, insieme a quelli della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Como.

Poliziotti "infiltrati" scoprono la discoteca abusiva

Sono stati i poliziotti, infiltrati in incognito nel locale, ad aver accertato e documentato con registrazioni la serata danzante, nonostante a causa della pandemia discoteche e sale da ballo restino ancora chiuse. Il gestore del locale è stato sanzionato per numerose violazioni in materia di Covid-19, con l'immediata chiusura dell'esercizio per cinque giorni. La Questura di Como ha poi anche accertato che il Wood Club svolgeva l'attività di ballo senza averne la licenza, dal momento che aveva solo la scia per la somministrazione di alimenti e bevande, e per questo titolare e gestore sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

Nel locale anche un dipendente in nero

Nel locale, inoltre, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno scoperto l'assunzione di un dipendente in nero e la mancata registrazione nei libri obbligatori di un altro. La violazione è costata ammende per un totale di oltre 1.500 euro e sanzioni amministrative per quasi 13.000. Il titolare è stato anche denunciato per aver violato le leggi sull'immigrazione, per aver impiegato manodopera clandestina e per violazione dello statuto dei lavoratori, per aver utilizzato l'impianto di videosorveglianza senza autorizzazione.