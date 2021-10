La discoteca riapre prima del decreto ma i selfie sui social "richiamano" la Polizia: pizzicati in 300 a ballare

Grazie al calo dei contagi il nuovo Decreto Legge consentirà da lunedì la riapertura delle discoteche ma c'è chi ha voluto anticipare la riapertura, violando le disposizioni di legge. Peccato per la mania dei selfie scattati dai clienti che non ha aiutato la discoteca "Albert" di Fino Mornasco nel Comasco ad aggirare i controlli delle forze dell'ordine.

Gli uomini e le donne della Polizia di Stato in un’operazione congiunta con i colleghi della Guardia di Finanza, gli Ispettori del Lavoro di Como e Lecco e della S.I.A.E. hanno infatti riscontrato l’effettivo esercizio nella discoteca - aperta come ristorante - dell'attività di ballo. Se all’ingresso i buttafuori controllavano effettivamente i green pass, il distanziamento interpersonale era quasi assente, le mascherine nella maggior parte dei casi abbassate, l’assembramento inevitabile. Con questi riscontri, agli Agenti della Questura non è rimasto altro che contestare le infrazioni commesse e chiudere cautelarmente il locale per cinque giorni.

La riapertura delle discoteche e le nuove misure anti covid

Con il nuovo decreto "capienze" il governo ha infatti cambiato le misure anti covid per il settore dello spettacolo e della cultura fissando i paletti in zona bianca per le attività che dal prossimo lunedì 11 ottobre riprenderanno totalmente, o solo in parte, a funzionare con regole meno stringenti di quelle suggerite dal Cts.