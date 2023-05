Denise inghiottita dall'acqua mentre fa rafting durante una gita scolastica

Di ora in ora diminuiscono le speranze per Denise Galatà, la studentessa di 19 anni (non 17 come appreso in un primo momento, ndr) dispersa da mercoledì dopo essere finita nelle acque del fiume Lao a Laino Borgo, nel Cosentino, mentre faceva rafting insieme ad alcuni compagni di scuola.

Finora è stato ritrovato il caschetto indossato dalla ragazza. Il ritrovamento, secondo le prime informazioni, è avvenuto nei pressi del punto in cui il gommone ha urtato contro alcuni massi. Le squadre fluviali dei vigili del fuoco proseguono le ricerche e il lavoro si sta concentrando nella zona, abbastanza impervia, di circa cento metri a valle del punto in cui è stato ritrovato il casco.

Secondo una prima ricostruzione, il gommone ha urtato con violenza un masso e in quattro sono finiti nel fiume che era in piena dopo le abbondanti piogge degli ultimi giorni. In tre sono stati subito recuperati, Denise è stata inghiottita dall'acqua. Non è chiaro se, prima dell'urto, il gommone su cui era Giulia si sia scontrato con quello degli altri compagni.

A lanciare l'allarme è stata proprio una delle guide che si trovava sul secondo gommone. Sono immediatamente scattate le ricerche condotte da vigili del fuoco, associazioni di volontariato, carabinieri. Nella vicina piazzola di atterraggio è atterrato anche un elicottero dell'Aeronautica militare. Altre squadre a terra hanno raggiunto la parte restante della comitiva, bloccata sulla riva del fiume, per trasferirla in una zona sicura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti i ragazzi, al momento dell'incidente, indossavano caschetti, giubbotti di salvataggio e mute. Sono tutti alunni del liceo Rechichi di Polistena, nel Reggino ed erano in provincia di Cosenza, accompagnati da alcuni docenti di educazione motoria, già da alcuni giorni.

"Dal momento in cui abbiamo appreso dell'incidente accaduto ai nostri studenti - dice la dirigente scolastica Francesca Morabito - siamo rimasti sul posto e mantenuto un contatto costante con i soccorritori. Insieme ai docenti sul posto abbiamo monitorato con attenzione massima le ricerche in corso. Continueremo a farlo anche nella giornata odierna, non perdendo la speranza che la nostra Denise possa essere ritrovata sana e salva al più presto e così riabbracciare la sua famiglia e i suoi compagni di classe".

Continua a leggere su Today.it...