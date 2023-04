Due scialpinisti dispersi in montagna

Due scialpinisti torinesi sono dispersi da ieri, sabato 1° aprile 2023, verosimilmente nella zona dello Chapeau des Dames a Valtournenche, in Valle d'Aosta, dove erano usciti in mattinata per un'escursione senza rientrare. Gli amici, verificato il mancato rientro, hanno dato l'allarme in serata senza sapere la località esatta e riferendo che i telefoni cellulari suonano a vuoto e nessuno risponde.

Hanno fornito una foto inviata in giornata dai due in mattinata e il personale del soccorso alpino valdostano ha ipotizzato che si trovino da quelle parti, dove effettivamente poi sono state trovate le loro auto. Nella zona il pericolo di valanghe era segnalato come marcato.

Sono in corso le ricerche con cani ed elicotteri.