Gruppo di amici si tuffa nel Po: due dispersi

Si teme il peggio, le speranze sono molto poche. Due ragazzi sono dispersi nel fiume Po a Revere (Mantova), le ricerche dei vigili del fuoco si sono dovute interrompere per il buio. Uno 20enne e l'altro 30enne, entrambi di nazionalità marocchina, residenti a Ostiglia, facevano il bagno con un gruppo di amici per sfuggire al gran caldo. Uno si è tuffato in acqua e poi sarebbe sparito. L'amico avrebbe tentato di aiutarlo ma è stato inghiottito dai flutti.

I carabinieri hanno a fatica identificato il gruppo di amici con cui i due erano arrivati dalla vicina Ostiglia, dove erano alloggiati, tutti privi di documenti. Il sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari, segue con apprensione le ricerche: "A quanto ho saputo - dice ai media locali - il gruppo di ragazzi, tutti giovani, era formato da otto persone. Da quanto è stato ricostruito sembra che uno dei ragazzi si sia tuffato in acqua e poi sarebbe sparito. L'amico avrebbe tentato di aiutarlo ma anche lui è stato inghiottito dai flutti. Uno dei ragazzi sarebbe poco più che ventenne mentre l'altro non è ancora stato possibile identificarlo, ma sarebbe più grande, forse è un 30enne. Le ricerche riprenderanno domani, ma il Po non perdona - dice Borsari - La corrente avrà ormai trascinato i corpi lontano".

Gli amici non si sono resi conto subito di quanto stava succedendo: infatti quando sono usciti dall'acqua avevano riscontrato solo la mancanza di uno di loro, mentre l'assenza del secondo è stata notata solo qualche minuto dopo. Ennesima tragedia nei fiumi, dove spesso le vittime in acqua sono straniere. I motivi? Non conoscono i pericoli nascosti degli apparentemente placidi corsi d'acqua, mancano cartelli e segnalazioni dei pericoli, non c'è sul territorio educazione sul tema, e una giornata al fiume è più economica che una al mare, in molti casi. Decine di morti all'anno, invisibili.