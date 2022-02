Dodici persone sono disperse nel rogo del traghetto Euroferry Olimpia

Sono 12 i passeggeri della Euroferry Olimpia di cui non si hanno notizie dopo l'incendio che ha distrutto la nave al largo di Corfù.

Lo riferisce il ministro della Navigazione ellenico Yiannis Plakiotakis. Questi ha spiegato che "fin dal primo momento c'è stata un'operazione immediata e gigantesca attraverso Guardia Costiera, Aeronautica e Marina che ha portato al salvataggio di 280 passeggeri e membri dell'equipaggio. Le indagini proseguono ora per localizzare le 12 persone scomparse".

I dispersi sono tutti autisti di camion, nove dei quali bulgari e tre greci. Grimaldi Lines ha reso noto che al momento del disastro, il traghetto trasportava 239 passeggeri, 51 membri dell'equipaggio oltre a 153 mezzi pesanti e 32 automobili, ma la guardia costiera greca rende noto che fra le persone salvate due cittadini afghani non erano registrate. Il timore che potessero trovarsi a bordo migranti imbarcati clandestinamente sulla nave.

Secondo i racconti dei naufraghi l'allarme sulla Euroferry Olympia era scattato alle 4.12: mentre la nave si trovava a circa dieci miglia da Corfù, le fiamme sono salite velocemente dal garage avvolgendo l'imbarcazione con 239 passeggeri di cui 64 italiani e 51 membri dell'equipaggio italiani e greci. In 244 sono stati salvati dalla Guardia di Finanza italiana intervenuta con il pattugliatore Monte Sperone che per caso si trovava in zona e ha recuperato i passeggeri già sistemati sule scialuppe di salvataggio.

"Sulle scialuppe c'erano persone che gridavano e vomitavano" racconta Mino Roma, imprenditore brindisino, che si trovava questa notte sul traghetto Euroferry Olympia. "Ci sono stati momenti di panico, non lo auguro a nessuno. C'erano anche bambini. Faceva freddo e le scialuppe stavano imbarcando acqua poiché erano sovraccariche"

Si contano dieci feriti, nove uomini e una donna: sette sono stati ricoverati per problemi respiratori, ma non sembrerebbero in pericolo di vita.

Otto anni fa la tragedia della Norman Atlantic

La mente ritorna inevitabilmente al naufragio della Norman Atlantic. La motonave della compagnia greca Anek Lines venne investita da un incendio la notte tra il 27 e 28 dicembre 2014 mentre si trovava al largo delle Coste dell’Albania, dopo aver lasciato la Grecia. Trentuno persone persero la vita. Altri 64 passeggeri riportarono ferite. I rimorchiatori dell’Impresa Fratelli Barretta di Brindisi, a bordo dei quali si trovavano anche due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi, presero parte alle operazioni di spegnimento delle fiamme, in mare aperto. La mattina del 2 gennaio 2015 il relitto, trainato da un rimorchiatore, arrivò nel porto di Brindisi, ancora fumante. Alcune settimane dopo, spento anche l’ultimo dei focolai che per giorni si sono sviluppati nella stiva, la nave venne trainata verso il porto di Bari. A distanza di otto anni dalla tragedia, il processo di primo gradi a carico di 26 imputati si sta ancora svolgendo presso il tribunale di Bari. Alcuni reati sono stati prescritti.