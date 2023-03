Sigarette e "gratta e vinci" venduti a 10 centesimi, cosa c'entra Alfredo Cospito

Attacco hacker a distributori di sigarette, di biglietti "gratta e vinci" ma anche ad alcuni siti istituzionali. In più parti d'Italia sul display delle macchinette è comparsa una scritta in solidarietà dell'anarchico Alfredo Cospito al 41 bis. Pacchetti di sigarette e "gratta e vinci" risultavano acquistabili a 10 centesimi. La segnalazione del cattivo funzionamento è partita dal titolare di una tabaccheria a Lecce. Manomessi apparecchi della linea "Laser Video", come confermato dalla stessa azienda.

A quanto si apprende, hacker avrebbero tentato di attaccare anche alcuni siti istituzionali come quelli di Atac (che alle 10.40 di domenica risulta irraggiungibile, ndr), del Mef e del commissariato online (ma senza conseguenze).