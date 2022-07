"Troppo caldo": scatta il divieto di fare il bagno in mare

In Emilia Romagna è scattato il divieto temporaneo di balneazione in 28 tratti di costa, prevalentemente della provincia riminese. A renderlo noto è l'Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) dopo che le analisi effettuate martedì 26 luglio in 98 "punti di misura" individuati lungo la costa "hanno evidenziato il superamento dei limiti normativi in 28 di questi punti". Dalle analisi i valori di escherichia coli sono infatti risultati al di sopra dei valori limite fissati dalla legge.

Per questo motivo è scattato il divieto per i bagnanti di tuffarsi in acqua, in attesa che tutto rientri nella norma. Sono infatti già in corso i campionamenti aggiuntivi per verificare il ritorno all’interno dei limiti: 14 sono già stati effettuati (i risultati saranno disponibili giovedì 28), mentre gli altri, a causa delle avverse condizioni meteo, saranno effettuati nella giornata di giovedì 28.

Per ora però la balneazione sarà vietata. In particolare, si legge sul sito di Arpae, i divieti riguardano un tratto nel comune di Goro, il tratto di Pinarella di Cervia e 26 tratti in provincia di Rimini (nei comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica).

Valori anomali per il troppo caldo?

La situazione riscontrata è senza dubbio anomala, spiegano da Arpae, e sono in corso alcune verifiche per comprenderne. Al momento, si legge, le ipotesi possibili "sono rappresentate da un insieme di eccezionali condizioni meteorologiche, idrologiche e marine (temperatura dell’acqua molto elevata da molte settimane con valori oscillanti intorno ai 30°, prolungata assenza di ventilazione, scarso ricambio delle acque, mancata diluizione delle immissioni nei corsi d’acqua che arrivano a mare per la forte siccità), che, sommandosi, possono aver avuto un effetto particolarmente impattante sulla composizione delle acque marine". Insomma, il caldo potrebbe aver giocato un ruolo nel determinare questa situazione, ma si tratta ancora di ipotesi. A questo link la mappa dei tratti di costa interessati dal divieto.