"Divieto di ciabattare": la segnaletica in strada è subito virale

È fatto divieto di "ciabattare" in modo sguaiato, costante acustica di tante località anche non necessariamente marittime. Lungo la strada del promontorio di Castiglioncello qualcuno deve averne davvero troppo del classico "clap clap" un po' cafone dei bagnanti diretti sulle spiagge. Tanto da apporre un cartello stradale con chiaro invito con tanto di disegno di ciabatte infradito nere su sfondo bianco e una striscia rossa in diagonale: "Vietato ciabattare". Per i turisti stranieri: "No shuffle around".

Il cartello è stato realizzato talmente con cura nei dettagli che molti cittadini hanno pensato che fosse stato posizionato proprio dal Comune di Rosignano Marittimo in via Bengasi. Zona di villeggianti, di seconde case. Di riposo e quiete.

Di fatto, per quanto il messaggio che si voglia far passare sia chiaro e la segnaletica apparentemente realistica, si tratta di una goliardica trovata di qualche ignoto cittadino che, probabilmente in vista dell'estate, ha voluto in maniera scherzosa lanciare la propria campagna contro il "ciabattamento".