La deejay molestata in strada: un uomo la aggredisce in auto e abusa di lei

È stata aggredita mentre era in auto, sorpresa sotto casa di una sua amica e palpeggiata da un uomo, poi arrestato dalla polizia. Dj Hellen - la parmense Elena Rossi, nome molto noto della scena hip hop, urban e latina - ha raccontato sui social di essere stata molestata in strada a Milano. Stando a quanto verificato, la violenza è avvenuta poco dopo le 21 di lunedì 17 luglio in zona Famagosta. La vittima, 33 anni, si trovava a bordo di una macchina a noleggio quando è finita nel mirino di un maniaco che ha infilato il braccio nel finestrino semi aperto e le ha palpeggiato con violenza il seno. L'aggressore ha anche cercato di forzare la portiera, ma è stato messo in fuga dalla stessa donna, che ha trovato la forza di reagire.

A bloccarlo sono poi stati gli agenti delle volanti, già allertati poco prima per la presenza di una persona molesta che minacciava i passanti con una bottiglia di vetro in pugno. L'uomo, un 22enne originario del Senegal, è stato quindi fermato e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. "Milano non è più una città sicura", ha esordito deejay Hellen nel video condiviso sul suo profilo Instagram, dove conta quasi 150mila follower. "Ero sotto casa di questa mia amica, si avvicina questa persona. Arriva correndo, infila un braccio, prova a forzare la macchina e prova a toccarmi il seno con l'altra mano e mi tira giù il top, prova a tirarmi giù il top - è il suo racconto -. Aveva delle intenzioni sicuramente pessime e io sono stata molto fortunata a essere in macchina, perché se io fossi stata a piedi o la macchina si fosse aperta, questo mi aggrediva a 360 gradi".

"Nonostante io abbia suonato il clacson, gridato, lui continuava a cercare di toccarmi il seno ed entrare in macchina. Gli ho chiuso il braccio nel finestrino e ho fatto finta di mettere in moto la macchina. Così si è allontanato", ha spiegato la dj ripercorrendo quei momenti. "Bisogna far qualcosa perché non siamo più sicuri, non siamo più sicure", ha proseguito, spiegando perché ha deciso di raccontare cosa le è successo. "Queste cose possono rovinare per sempre la vita di una ragazza", ha concluso.

