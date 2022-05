Uccise Vanessa Russo con un ombrello: lo Stato pagherà risarcimento da 760mila euro

Lo Stato italiano dovrà pagare il risarcimento da 760mila euro al posto di Doina Matei, la donna condannata a 16 anni di reclusione con l'accusa di omicidio preterintenzionale aggravato per aver ucciso con un ombrello Vanessa Russo e tornata a piede libero da giugno 2019, dopo aver pagato il suo debito con la giustizia. Essendo la donna nullatenente e con due minori ai quali badare, non potrà provvedere a erogare il risarcimento deciso dal tribunale di Perugia destinato alla famiglia di Vanessa Russo, la 22enne uccisa 15 anni fa dopo una discussione nella metropolitana di Roma. I famigliari di Russo hanno presentato ricorso al Tribunale di Roma, chiamando direttamente in causa lo Stato italiano, che dovrà, al posto di Matei, risarcire la famiglia di 760mila euro.

Il delitto risale al 26 aprile del 2007 ed ha avuto luogo all'interno della stazione Termini metropolitana di Roma e colpì molto l'opinione pubblica. La giovane è stata ferita gravemente con un ombrello al culmine di un diverbio. Il colpo l'ha trafitta in un occhio, provocando lo sfondamento della calotta cranica. Per la giovane non c'è stato nulla da fare. Doina Matei è stata invece rintracciata grazie al lavoro d'indagine svolto dalle forze dell'ordine e dalla Procura e alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti all'interno della stazione, arrestata e condannata. In primo grado e in Appello ha ricevuto sedici anni. A seguito della richiesta di rito abbreviato, che prevede in caso di condanna la riduzione della pena ad un terzo e alla sentenza del Tribunale di Perugia, è tornata libera per buona condotta nel 2019.