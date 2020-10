Domenico e Angelica, i due giovani fidanzati morti dopo lo scontro con un Suv

Due ragazzi hanno perso la vita ieri sera in un incidente stradale sulla statale 96, tra Altamura e Gravina in provincia di Bari. Domenico Angelastro, 19 anni, e la sua ragazza, Angelica Centonze, 17 anni, erano a bordo di una Fiat 600 che si è scontrato con un suv. I due giovani hanno avuto la peggio.

Dopo l'impatto frontale l'utilitaria si è ribaltata e ha preso fuoco, non lasciando scampo ai due ragazzi. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco, pattuglie dei Carabinieri, della Locale e i soccorritori del 118 ma non c'è stato nulla da fare. Ferito ma non grave il conducente del suv, trasportato in ospedale. La dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Locale di Altamura.

Domenico e Angelica, i due fidanzati morti tra le fiamme dopo un incidente

La tragedia ha lasciato sgomente due comunità, quella di Gravina, città di residenza di Domenico, e Altamura, dove abitava la 17enne. In tanti, sui social, hanno voluto ricordarli con un messaggio o un pensiero. Entrambi erano appassionati di cavalli ed equitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le nostre comunità di Altamura e Gravina tornano a piangere due vittime della strada - commenta il sindaco di Altamura, Rosa Melodia -. Due giovani incolpevoli strappati alla vita. Non ci sono parole per descrivere questa tragedia ed il dolore immenso che ha arrecato. Alle famiglie giunga il mio abbraccio ed il mio cordoglio, a nome di tutta la comunità altamurana".