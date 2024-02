Domenico Attianese ucciso durante una rapina: la svolta dopo quasi 40 anni

Svolta nell'omicidio di Domenico Attianese, sovrintendente principale della polizia di Stato, ucciso il 4 dicembre 1986, a Napoli, durante una rapina in una gioielleria del quartiere Pianura. A 38 anni di stanza dal delitto è arrivata la svolta: il Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giovanni Rendina, 60 anni, e Salvatore Allard, 59 anni, per il reato di concorso in omicidio aggravato. I due presunti assassini erano già stati coinvolti in un procedimento penale davanti alla Corte di Assise di Napoli, terminato nel 1996 nel quale risultarono estranei alla vicenda. Ma adesso, grazie a nuove analisi effettuate sulle prove scientifiche raccolte sul luogo del delitto, gli inquirenti hanno raccolto nuovi elementi a carico di Rendina e Allard, entrambi con precedenti per rapina, lesioni personali e porto e detenzione illegali di arma da fuoco, che sono stati così arrestati oggi con l'accusa di aver ucciso Attianese.

Il 4 dicembre 1986 alcuni criminali introdussero all'interno della Gioielleria Romanelli e, dopo aver bloccato i titolari sotto la minaccia delle armi, avevano iniziato il saccheggio dei preziosi. Mentre la rapina era in corso, presso l'esercizio commerciale giunse la figlia di Attianese, all'epoca dei fatti quattordicenne, che resasi conto di ciò che stava avvenendo chiamò il padre, che era presso la sua abitazione a pochi metri dal negozio. Attianese, in quel momento libero dal servizio, era intervenuto per sventare la rapina e proteggere i titolari della gioielleria ma, dopo una violenta colluttazione con i rapinatori, venne prima disarmato e poi ferito mortalmente con un colpo di arma da fuoco alla testa. Tuttavia, alla luce di ulteriori approfondimenti investigativi, eseguite dalla Polizia Scientifica anche grazie all'applicativo APFIS sono emersi importanti riscontri grazie ai quali è stato possibile ricostruire un quadro indiziario a carico di Rendina e Allard. A Napoli portano il nome del sovrintendente principale della Polizia di Stato - nel 1987 insignito della medaglia d'oro al valore civile - il commissariato San Paolo di Fuorigrotta e anche un giardino che si trova nel quartiere Pianura, precisamente in via provinciale Napoli.