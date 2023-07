Domenico Esposito morto accoltellato al centro commerciale: "Non so perché l'ho ucciso"

Domenico Esposito, 28 anni di Acerra, è morto accoltellato nel parcheggio di un centro commerciale di Nola, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. Neppure il suo assassino reo confesso, un vigilante ventenne addetto alla sorveglianza del parcheggio, ha saputo spiegarne i motivi del suo gesto alla Polizia che lo ha arrestato.

Tutto è successo intorno alle 17:30 tra tanti che affollavano il parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono'. Domenico crolla a terra al termine di una lite. Perde sangue, viene soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Ma le sue condizioni sono troppo gravi: morirà poco dopo un'ora, intorno alle 19.

Il diverbio nato per uno pneumatico bucato

Il suo assassino è già nelle mani della polizia: ha solo venti anni. Gli agenti lo hanno bloccato dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza e sentito i testimoni. Ma è lo stesso giovane - una guardia giurata incensurata del quartiere di Secondigliano di Napoli - a confessare al pubblico ministero quello che definisce un raptus: avrebbe detto di non sapere nemmeno lui cosa lo abbia spinto a estrarre un coltello e mirare fendenti a un altro ragazzo che come lui stava passando il sabato pomeriggio al centro commerciale.

La lite tra i due sembra essere iniziata perché il vigilante addetto alla sorveglianza dei parcheggi si sarebbe rifiutato di aiutare la vittima a cambiare il pneumatico bucato della sua auto. Poi dopo uno scambio di battute il 20enne ha impugnato un coltello tirando un fendente che ha raggiunto al petto il 28enne di Acerra. "Il drammatico epilogo di quella che sembrerebbe essere una lite per un parcheggio, ci colpisce profondamente. Siamo ancor più impegnati a mettere in campo tutte le possibili procedure per migliorare il controllo e la sicurezza dei nostri clienti in queste aree", scrive in una nota la direzione del Vulcano Buono, il centro commerciale nel cui parcheggio è avvenuto l'omicidio. "Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell'ordine - si legge ancora nel comunicato - i filmati di tutte le telecamere di sicurezza recentemente installate nelle aree parcheggio del centro. La nostra centrale operativa ha potuto rapidamente allertare le forze dell'ordine e il 118 ma nonostante l'arrivo in tempi rapidi dell'ambulanza non si è riusciti a evitare una tragedia".

