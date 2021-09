Bambino morto cadendo dal balcone, il domestico: "L'ho preso in braccio, poi..."

Ha negato di averlo ucciso volontariamente. Secondo quanto ha detto al pm si sarebbe trattato di un incidente. È quello che il domestico di 38 anni fermato per la morte del piccolo Samuele in via Foria a Napoli ha raccontato al sostituto procuratore. Il 38enne ha ammesso di essere su quel balcone e di aver preso in braccio il piccolo, ma non ha saputo spiegare come sia potuto accadere che il bambino sia precipitato dal terzo piano. Un incidente: è questa la sua versione fornita agli investigatori. Ha inoltre ammesso di avere problemi psichici.

L'uomo è molto conosciuto nel quartiere e a lui si affidano diverse famiglie del posto per le pulizie domestiche. Restano dei buchi importanti nella sua versione che è al vaglio della polizia che sta indagando sulla vicenda. Chissà se manterrà la stessa versione difensiva nel corso dell'udienza per la convalida del fermo prevista per lunedì mattina. Un'udienza che si giocherà sulla sottile linea che separa l'ipotesi colposa da quella dolosa. Al momento è difeso dalla cassazionista Carmen Moscarella, assegnata al 38enne come avvocato d'ufficio.

Il fermo del 38enne è avvenuto dopo l'interrogatorio della madre del piccolo che è incinta all'ottavo mese di gravidanza e che ha spiegato di non aver fatto subito il nome del domestico perché sotto shock per l'accaduto. La mamma del bambino era in casa al momento della tragedia, ma in un'altra stanza secondo una prima ricostruzione della polizia. Secondo l'accusa, l'uomo fermato ieri avrebbe approfittato di un momento di distrazione della madre del bambino per afferrarlo e buttarlo giù. La donna è stata la prima a dare l'allarme contemporaneamente all'intervento delle persone presenti sul posto.

Le condizioni del piccolo Samuele sono apparse subito disperate. La corsa in ospedale al Vecchio Pellegrini purtroppo è stata vana. Sgomento nel quartiere. Sul luogo della tragedia, in una strada situata in pieno centro a Napoli, in tanti si sono fermati in queste ore, increduli per l'accaduto, depositando dei fiori e pregando.