Teme nuove violenze dell'ex compagno e si suicida

Temeva nuove violenze da parte dell'ex e per questo, il 28 giugno scorso, era andata a denunciarlo per stalking. Ma nonostante il celere provvedimento della Procura di Caltanissetta, la donna ha deciso di togliersi la vita temendo il ripetersi delle violenze. È accaduto a Riesi, paese della provincia di Caltanissetta. La donna, una romena di 33 anni, si era rivolta alle autorità lo scorso aprile, ottenendo in tempi record dal pg Fabiola Furnari l'aggravamento della misura cautelare per l'imputato che dagli arresti domiciliari è finito in carcere.

Cosa è successo

L'uomo, un 26 enne connazionale della vittima, aveva già ricevuto una condanna a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte. La donna era stata legata sentimentalmente a lui per qualche mese nel 2020. Un rapporto difficile e conflittuale sfociato in violenze sessuali e maltrattamenti. La compagna l'aveva denunciato una prima volta ottenendo la condanna in primo grado a 11 anni, poi confermata in appello. Nel frattempo l'uomo aveva avuto i domiciliari.

Pochi mesi dopo - l'ultima sentenza è di aprile - la nuova denuncia: la vittima aveva raccontato di nuove minacce e ne erano seguite una inchiesta della Procura e la richiesta di aggravamento della misura della Procura generale. Del caso dovrà occuparsi ora la Procura di Caltanissetta che dovrà accertare se qualcosa nei controlli a cui il romeno era sottoposto, essendo ai domiciliari, non abbia funzionato.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.