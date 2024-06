Cerca di avvicinarsi a don Patriciello con un coltello: bloccato dalla scorta

Il prete anticamorra Don Patriciello, impegnato in una serrata lotta per la tutela del territorio a Caivano, sarebbe stato oggetto di una pesante intimidazione ad opera di un parente di un boss locale. A riferirlo è la presidente della Commissione antimafia Chiara Colosimo che spiega come un uomo, "suocero del boss Ciccarelli, armato di coltello", sia stato "fermato dalle forze dell'ordine mentre cercava di avvicinarsi a lui durante il consueto saluto ai fedeli". Colosimo ha espresso "solidarietà e vicinanza" al prete antimafia.

L'uomo che ha aggredito il parroco, di 72 anni, sarebbe affetto da uno stato di salute psicologico precario. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Il 72enne avrebbe tentato di avvicinare don Patriciello con un coltello che gli fuoriusciva dalla tasca, ma è stato bloccato dalla scorta. Lo stesso anziano ha poi mostrato l'arma da taglio agli agenti che gliel'hanno sequestrata prima di denunciarlo.

"A Don Patriciello la mia totale solidarietà e vicinanza per l'ennesimo atto di intimidazione, fortunatamente sventato dalle forze dell'ordine" scrive su X la premier Giorgia Meloni. "Il suo lavoro per portare legalità e speranza a un territorio martoriato dalla criminalità avrà sempre il sostegno del Governo e mio personale. Siamo tutti con te!".