A 72 anni operaio muore cadendo da un ponteggio

A 72 anni su un’impalcatura alle 8 di mattina. Questo il lavoro che Donato Marti aveva trovato perché la pensione non gli bastava per vivere. Ed è proprio in cantiere che ieri, 21 giugno 2022, si è consumata la tragedia. L’operaio, ufficialmente pensionato, è caduto accidentalmente da un’altezza di circa 5 metri trovando la morte. Donato, sposato con due figli, era su un ponteggio insieme ad altri operai, allestito in via Parini a Lecce per i lavori di ristrutturazione di un bed & breakfast. Non si sa ancora come ma l’uomo sia caduto nel vuoto. Forse ha perso l’equilibrio mentre era impegnato a installare un montacarichi. L’operaio, originario di Avetrana (in provincia di Taranto) è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che ha tentato inutilmente di rianimarlo. E’ stato portato in ospedale al Vito Fazzi di Lecce, dove è morto poco dopo il suo arrivo. La Procura di Lecce ha aperto un'inchiesta.

La denuncia dei sindacati

“Piangere la morte di un pensionato sul luogo di lavoro deve far riflettere sulla condizione degli anziani che raggiungono l'età per ottenere l'assegno previdenziale – denuncia Valentina Fragassi, segretaria generale della Cgil Lecce - Si pone una questione di vera e propria sopravvivenza per chi arriva alla pensione dopo 40 anni di duro lavoro e di colpo si ritrova a fare i conti con lo stato di bisogno. Gli assegni pensionistici per molti cittadini della provincia di Lecce sono tra i più bassi d'Italia – continua la sindacalista - Molti pensionati sono quasi costretti a ricorrere a lavori extra, spesso di fortuna. Serve con urgenza un provvedimento che aumenti il potere di acquisto delle pensioni, allargando per esempio la platea dei percettori della cosiddetta 14esima. Lo abbiamo chiesto anche sabato durante la manifestazione a Roma: basta con la politica degli interventi spot e dei bonus una tantum; il Governo pensi ad interventi strutturali”.

Scarciglia: “Mastro Donato doveva giocare con i nipoti ma era ancora in cantiere”

“A 72 anni avrebbe dovuto godersi la pensione, giocare con i nipoti e farsi qualche passeggiata con la propria moglie. Invece no! In Italia tutto questo non è possibile – ha dichiarato l’ex vicesindaco di Avetrana, Alessandro Scarciglia - Per sopravvivere, invece, nonostante l'età, era costretto a lavorare ancora”.