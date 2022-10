Falegname legato e ucciso in casa: arrestati un uomo e due donne

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce hanno arrestato un uomo e due donne, accusati dell'omicidio di Donato Montinaro, il falegname di 75 anni di Castri di Lecce, ucciso l'11 giugno scorso dopo essere stato legato, imbavagliato e picchiato. Le accuse nei loro confronti sono di omicidio aggravato e rapina aggravata in concorso. I militari stanno eseguendo un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale procura nei confronti delle due donne e di un uomo e la notifica di un’informazione di garanzia a carico di una quarta persona.

L'omicidio di Donato Montinaro

I fatti risalgono all'11 giugno scorso, quando la collaboratrice che si occupava di aiutare il 75enne si trovò di fronte una scena raccapricciante. L’uomo era per terra, assicurato con nastro adesivo da imballaggio alle gambe del tavolo e con il capo avvolto in un lenzuolo, e aveva le mani e i piedi legati con delle fascette di plastica. Da quel momento sono partite le indagini, con gli investigatori che hanno scavato nel passato della vittima e nelle sue relazioni. Assiduo frequentatore della piazza centrale di Castri, Montinaro era solito intrattenersi con gli amici a giocare a carte, una persona ben voluta e che non sembrava avere nemici. Per questo motivo gli inquirenti hanno vagliato varie piste, come quella della rapina finita male. Un'attività proseguita negli ultimi mesi, fino alla svolta odierna, con gli arresti dei tre presunti responsabili del delitto.