Pensionato trovato morto e legato ai piedi del tavolo: aveva delle contusioni sul volto

Si indaga sul caso di Donato Montinaro, il 76enne trovato morto ieri mattina nella sua casa di Castri di Lecce, nel Salento. Il corpo dell'uomo aveva mani e piedi legati con fascette di plastica ed era incappucciato. A fare la macabra scoperta, nell'abitazione di via Roma dove Montinaro viveva con la figlia disabile, è stata la collaboratrice domestica. L’uomo era per terra, assicurato con nastro adesivo da imballaggio alle gambe del tavolo e con il capo avvolto in un lenzuolo, e aveva le mani e i piedi legati con delle fascette di plastica.

Contusioni sul volto, ma nessuna ferita da taglio alla testa

A sciogliere il mistero sul decesso sarà l’autopsia che sarà disposta nelle prossime ore dalla sostituta procuratrice Maria Consolata Moschettini, titolare del fascicolo d’inchiesta in cui si ipotizza il reato di omicidio volontario per ora a carico di ignoti. Da un primo esame sul corpo, riferisce LeccePrima, il medico legale Roberto Vaglio avrebbe riscontrato contusioni al volto, con ogni buona probabilità provocate da pugni o calci, ma nessuna ferita da taglio alla testa (come riferito inizialmente) né altri segni d’aggressione sul corpo.

Gli investigatori non stanno trascurando alcuna ipotesi - quella più accreditata al momento sembra essere quella di una vendetta - scavando nel passato di Montinaro che era falegname in pensione e vedovo da una decina di anni. Al vaglio quindi ci sono il contenuto del suo telefono cellulare e le dichiarazioni delle persone che lo conoscevano. Elementi utili a risalire a chi abbia provocato la sua morte, potrebbero arrivare dalla visione dei filmati ripresi dalle telecamere della zona, acquisiti dai carabinieri giunti sul posto.