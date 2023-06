Tenta di uccidere il compagno, poi le bugie ai carabinieri: "Accoltellato da uno sconosciuto"

"Uno sconosciuto ha accoltellato il mio compagno". Questo quanto ha detto una donna di Villa Literno (Caserta) ai carabinieri ma era tutta una bugia, presto venuta a galla. La donna, 63 anni, è stata arrestata per tentato omicidio.

L'allarme è scattato mercoledì mattina. I carabinieri sono intervenuti in via Firenze dove era stata segnalata la presenza di un cittadino extracomunitario ferito. Arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno effettivamente trovato un 35enne pakistano inginocchiato e sanguinante: aveva ferite alla schiena e all'altezza della spalla sinistra. I militari sono stati avvicinati dalla compagna dell'uomo, una 63enne macedone. Ha riferito che, appena fuori dall'abitazione, era stato aggredito da uno straniero a loro sconosciuto.

La versione della donna è stata smentita in pochi minuti. I carabinieri hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza: la vittima era uscita di casa già sanguinante e nessun altro era entrato o uscito. Non solo. In casa hanno trovato e sequestrato, un coltello da cucina e un cuscino sporchi di sangue.

La donna è stata arrestata per tentato omicidio e portata nel carcere di Pozzuoli (Napoli). Al momento non è chiaro quale sia stato il movente.

