Entra in casa dell'ex e tenta di uccidere la suocera con 8 coltellate

Sarebbe l'ex nuora la responsabile dell'aggressione subita da una donna di 66 anni nella tarda serata del 15 dicembre in località Marocca nei pressi di Santimento (Piacenza). Il giudice ha convalidato il fermo di Gessica Camoni, 41 anni, con l'accusa di tentato omicidio. Alla donna è stata contestata anche l'aggravante della premeditazione.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, Camoni si sarebbe introdotta in casa dell'ex compagno attraverso il garage. Avrebbe portato con sé un coltello e avrebbe indossato guanti e sovrascarpe. Avrebbe voluto raggiungere il piano superiore dove abita l'ex compagno, ma non riuscendoci avrebbe "ripiegato" sulla donna colpendola con otto coltellate.

Come si legge su IlPiacenza, la donna è stata bloccata dai carabinieri mentre si stava allontanando dall'abitazione dell'ex suocera in auto: nella fuga era finita con una ruota in un canale. Difesa dall'avvocato Fabio Callegari, si trova in carcere. La 66enne è ancora ricoverata, ma non sarebbe in pericolo di vita, le coltellate non hanno raggiunto organi vitali.

