Ristoratrice aggredita nel suo locale, parla un testimone: "Era a terra, un uomo le puntava un coltello contro"

Ci sarebbe una lite per questioni economiche alla base dell'aggressione subita nella giornata di ieri, 27 maggio, da una donna di 66 anni che è stata accoltellata mentre si trovava nel suo ristorante a Castel San Pietro Terme (Bologna). In suo aiuto il titolare di un'attività vicino. Il suo arrivo ha evitato il peggio. "Abbiamo sentito le urla - raccontano a BolognaToday - e siamo andati... Un uomo le stava puntando contro un coltello". Adesso un ex dipendente, cinquantenne di origine albanese, è in stato di fermo per tentato omicidio. Cosa sappiamo finora.

"La donna era per terra, un uomo le puntava un coltello contro"

Tutto è accaduto poco dopo le 10 del 27 maggio all'albergo-ristorante "Il Gallo". Accanto alla struttura c'è la palestra Bodytech Studio. Leonardo Elmo, personal trainer e titolare del centro racconta a BolognaToday cosa è successo: "Abbiamo sentito le urla della signora, perché fortunatamente le finestre nella nostra palestra erano aperte. Siamo scesi al piano seminterrato. Accasciata sul secondo gradino delle scale c'era la proprietaria e un ex dipendente, in piedi davanti a lei, le stava puntando contro un coltello". Uno choc trovarsi innanzi quell'immagine "poi - prosegue - abbiamo iniziato a gridare 'No', 'Non farlo'. 'Fermo, fermo'. Poi è arrivato un altro dipendente dell'hotel a cui l'uomo ha consegnato il coltello si è calmato".

Una volta disarmato, l’aggressore è stato immobilizzato da Elmo. "Gli ho preso un braccio e l'ho obbligato a sedersi - spiega il testimone - e l'uomo è rimasto fermo fino all'arrivo dei carabinieri. Non so cosa lo abbia convinto: forse con il nostro arrivo si è reso conto di quello che stava facendo e si è come ripreso".

I carabinieri hanno portato via il cinquantenne, che risponde di tentato omicidio. Ancora da chiarire il motivo dell'aggressione, forse nata da ragioni economiche. L'uomo, infatti, aveva lavorato per un circa un anno nel ristorante della vittima come tuttofare. Forse c'erano ancora delle questioni economiche insolute con la famiglia che gestisce l'hotel ristorante. La ristoratrice è stata soccorsa e portata in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono stabili ed è fuori pericolo.