Agguato sulla porta di casa: donna accoltellata e uccisa

Una donna è stata accoltellata e uccisa da uno sconosciuto sulla porta di casa, oggi, martedì 19 dicembre 2023. Il delitto è avvenuto in via Fornasette, a Spineda, frazione di Riese Pio X, alle porte di Treviso. Come riporta TrevisoToday, la vittima è una 26enne del posto. Il killer sarebbe in fuga. Indagano i carabinieri di Treviso e Castelfranco Veneto. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal 118 dopo l'allarme lanciato da un vicino di casa: la ragazza è stata freddata con diversi fendenti. Il compagno della donna è attualmente sentito dai carabinieri: non è chiaro se vi siano al momento ricerche in corso su una terza persona coinvolta nell'uccisione.