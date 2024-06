Donna accoltellata soccorsa in strada: in casa trovato il compagno impiccato

Una 50enne originaria dello Sri Lanka è stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno trovata sanguinante per alcune ferite da armi da taglio in strada in zona Grottarossa, periferia di Roma. La donna è stata trasportata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita; sul posto sono intanto arrivati i carabinieri che nella casa da cui è stata vista uscire hanno trovato un uomo, il suo compagno, impiccato.

Il drammatico ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 26 giugno. Stando alle prime ipotesi si tratterebbe di un tentato omicidio da parte dell'uomo seguito dal suicidio, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Nell'appartamento di via Castel Cellese è intanto giunto il medico legale.

Forse una lite finita in tragedia: le testimonianze dei vicini

Come riporta RomaToday, ad avvalorare l'ipotesi della una lite finita in tragedia ci sarebbero alcune testimonianze da parte dei vicini di casa che avrebbero sentito i due discutere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, proseguiranno nelle prossime ore con l'autopsia sul corpo dell'uomo.