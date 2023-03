Donna aggredita con l'acido, l'ex marito confessa: "Sono stato io"

Svolta nel caso della donna di 52 anni che il 16 febbraio scorso a Sant'Elena, piccolo comune alle porte di Este, è stata aggredita con l'acido. Come scrive PadovaOggi, l'ex marito della vittima Stefano Pellegrini ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato.

La donna era per strada vicino casa con il cane quando è stata aggredita. Sembra che l'aggressore abbia anche tentato di far ingoiare alla donna l'acido per rendere le lesioni ancora più devastanti. Poi la fuga nell'oscurità.

La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Agli inquirenti ha subito detto che il colpevole era l'ex coniuge, già denunciato in passato. Pellegrini per giorni ha negato, poi la confessione. Ora è accusato di stalking e lesioni personali.