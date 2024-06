A 98 anni viene azzannata dal suo cane, in ospedale col volto dilaniato

Ancora una violenta aggressione da parte di un animale domestico. Siamo ad Alessano (Lecce), dove una donna di 98 anni è stata azzannata dal cane di famiglia. L'animale si è avventato sul volto e la testa dell'anziana che adesso è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale.

Ancora non è chiaro cosa sia successo e perché il cane, un esemplare di corso, l'abbia aggredita. In casa c'erano anche il nipote, proprietario del cane, e un'altra persona. Come si legge su LeccePrima, ad accorgersi dell'accaduto sarebbero stati i vicini di casa, che sentendo le urla della donna hanno chiamato i soccorsi.

Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato il cane avventato sulla donna mentre il nipote tentava invano di allontanarlo con un bastone. Vista la gravità della situazione i militari sono stati costretti a sparare al cane che, dopo essere stato ferito, si è rifugiato in un'altra stanza e poi è stato preso in custodia dai veterinari dell'Asl. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure alla donna e l'hanno portata in ospedale dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Nelle ultime settimane le aggressioni da parte di cani sono state diverse, tanto da riaccendere il dibattito sulle cosiddette razze pericolose e la necessità di vincolare il possesso di cani all'adozione di un patentino.