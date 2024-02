Attirata in garage e aggredita: grave donna di 61 anni

Brutale aggressione nella serata del 13 febbraio a Bolzano. Una fisioterapista di 61 anni molto nota in città, Waltraud Kranebitter Auer, è stata accoltellata alla gola. La donna è di origine austriaca ma vive da decenni in Alto Adige. A trovarla, accanto al garage del condominio dove abita in via Cavour, è stato un vicino di casa. Le sue condizioni sono gravi: aveva la gola tagliata e un versamento cerebrale. È stata ricoverata all'ospedale San Maurizio del capoluogo altoatesino ma non sarebbe però in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, la porta del suo appartamento era spalancata e all'interno dormivano, ignari, i nipotini. Indagano i carabinieri. Pare che la donna sia stata attirata nel garage, forse manomettendo il suo contatore elettrico, e poi aggredita.

Le indagini proseguono per identificare l'aggressore e ricostruire il movente. Gli investigatori, secondo quanto si apprende, starebbero cercando il compagno della figlia della professionista. L'uomo su cui sono ora puntati i sospetti è di origine africana ed è residente in Germania.