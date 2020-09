La donna che rimane appesa fuori dal treno in corsa

Una donna è rimasta incastrata e appesa fuori dal treno in corsa sulla Ferrovia Roma Nord a piazzale Flaminio. L'avventura, raccontata oggi da RomaToday, è accaduta ad una donna di 70 anni che è salita sul treno, ma appena ha messo piede sull'ultimo scalino le porte si sono chiuse e i gradini sono rientrati: e così è rimasta appesa.

La donna è rimasta per alcuni metri aggrappata alla carrozza del treno, tra urla e disperazione. All’interno del mezzo il panico dei pendolari con qualcuno a tentare di allargare la morsa delle porte con le mani. “Fortunatamente - racconta la figlia della malcapitata - poco prima che il treno entrasse nella galleria mia madre è riuscita a tirare via il braccio e si è buttata. Non voleva rimanere schiacciata tra il vagone e il muro del tunnel".

La signora è caduta prima sulla banchina centrale, poi il violento contraccolpo l’ha sbalzata sui binari che il treno aveva appena lasciato. Da li i soccorsi con la settantenne rimasta sdraiata sulle rotaie fino all’arrivo dell’ambulanza e dei sanitari del 118: una spalla rotta, il corpo e il volto tumefatti.

“In quel frangente di terrore nessuno ha tirato il freno di emergenza, ma non ci spieghiamo come sia potuta accadere una cosa simile”.

"Sicuramente qualcosa non ha funzionato - spiega la figlia - mia madre è cinquant’anni che prende il trenino e non è una sprovveduta". Intanto è partita una denuncia: "Non è la prima nè sarà l’ultima volta che accade una cosa simile. Bisogna dare ai pendolari che viaggiano su questa linea indispensabile per tutta l’area nord della città e oltre, maggiore sicurezza. Già le condizioni di trasporto sono sono surreali, non è possibile che si rischino incidenti e gravi infortuni".