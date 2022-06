Un'altra donna è stata attaccata con l'acido

Nuovo blitz con l'acido nel napoletano. Una donna di 53 anni di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha denunciato ai Carabinieri di essere stata aggredita da due sconosciute che le avrebbero spruzzato del liquido urticante sul volto.

La vittima ha raccontato agli inquirenti di essere stata avvicinata da una donna alla guida di un'auto e, quando si è accostata alla vettura richiamata da una richiesta della conducente, un'altra donna le ha lanciato sul viso del liquido urticante. L'aggressione sarebbe avvenuta ieri mattina 31 maggio, in via Vittorio Veneto, mentre la donna passeggiava.

La 52enne, che lavora in associazioni legate al recupero di persone disagiate, ha denunciato ai carabinieri di Torre del Greco l'accaduto. Per fortuna al contrario delle due sorelle napoletane ha riportato solamente una "dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite", giudicata guaribile in quindici giorni, come refertato dal medico che l'ha visitata.

L’episodio ricorda quanto accaduto nelle scorse ore a Napoli, quando due sorelle sono state sfregiate con l'acido dalla zia 20enne.