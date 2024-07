In coda da sei ore per farsi visitare ma le viene un ictus: ora è in coma vegetativo

Era in attesa da sei ore al pronto soccorso con forti dolori alla testa fin a che non viene colpita da un ictus. Eppure nei giorni precedenti aveva chiesto più volte l'intervento del 118, fino a presentarsi in ospedale spontaneamente. Ma era stata dimessa. Ora, una donna di 69 anni originaria di Cavallino, provincia di Lecce, si trova in uno stato vegetativo ed è ricoverata in una clinica privata. Fa a fatica a riconoscere i suoi familiari, non riesce a mangiare autonomamente e non si alza neppure dal letto. Da ormai tre mesi.

La coda al pronto soccorso e l'ictus: la ricostruzione

"Ha solo qualche reazione estemporanea - dicono le figlie, come riporta il Corriere salentino -, ma i medici non sanno dirci come si evolverà il quadro clinico". Il caso è finito in un fascicolo d’indagine della procura in cui sono stati iscritti i nomi di quattro medici in servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, insieme ad altrettanti componenti del personale sanitario.

Nei prossimi giorni una consulenza medico legale verificherà l'operato dei medici. La ricostruzione: il 16 febbraio del 2024, la donna lamenta forti dolori alla testa che la costringono a chiamare il 118. Dopo una visita di qualche minuto, l’ambulanza rientra in ospedale. I dolori, però, continuano. E la mattina del 18 febbraio - due giorni dopo -, l’anziana accede in pronto soccorso. Visitata, viene dimessa.

Solo poche ore dopo, però, le figlie riaccompagnano la madre in ospedale. "Abbandonata in pronto soccorso con codice verde a soffrire atroci dolori per quasi sette ore", raccontano i familiari nella denuncia. L'accesso è rilevato alle 18:13, come riportato nella relazione del pronto soccorso. Dopo ben 6 ore e 22 minuti di permanenza in accettazione, l’anziana inizia a vomitare e viene colta da un ictus. Ha le pupille miotiche e viene trasportata d’urgenza in sala operatoria per essere sottoposta ad un intervento chirurgico.

Conclusa l’operazione, la paziente viene trasferita in Rianimazione. È in coma.

La denuncia dei familiari: "Chi poteva intervenire non lo ha fatto"

I familiari presentano così una denuncia alla polizia. "Non è possibile - dicono - che durante tutte le ore di permanenza in pronto soccorso nonostante i dolori atroci, tutti coloro che sarebbero potuti intervenire non l’abbiano fatto".

Così è iniziata l'inchiesta della polizia che ha acquisito le cartelle cliniche. Da quasi due mesi, l’anziana si trova ricoverata in terapia intensiva in una clinica privata alle porte di Lecce. I medici parlano di uno "stato gravemente alterato della coscienza e tetraplegia". E non è chiaro quali siano i margini per vedere un miglioramento delle sue condizioni di salute.