Festeggia il compleanno, partorisce e si laurea: tutto in 24 ore

Parto con laurea per una studentessa. In poche ore, Yvonne Monaco ha vissuto l’indescrivibile emozione di una laurea ottenuta con 110 e Lode, ritrovandosi allo stesso tempo mamma di Lavinia. Dopo poche ore dal parto e peraltro dal suo compleanno, la 28enne di Castellana Grotte, provincia di Bari, iscritta al corso di laurea magistrale in "Metodologia dell’intervento psicologico" a Lecce, si è ritrovata a discutere la sua tesi finale con la piccola in braccio, direttamente dalla clinica in cui aveva dato alla luce sua figlia.

Il 22 novembre aveva compiuto gli anni. Poi, a distanza di poche ore, è cominciato il travaglio e ancora, poco dopo, ha conseguito una laurea. Una costellazione di festeggiamenti concentrati in meno di 24 ore. Così la giovane Yvonne si è ritrovata costretta ad avvisare la sua relatrice, la docente Flavia Lecciso, comunicandole che le sarebbe stato impossibile recarsi a Lecce il giorno successivo al parto.

Così, anche grazie al sostegno dei medici, la giovane mamma ha potuto discutere la tesi da remoto. Lo staff le ha predisposto la stanza con tutto il necessario per il collegamento. Dall’altra parte del monitor, la commissione dell’Università del Salento ha ascoltato la relazione. Al termine della discussione, con la piccola Lavinia ancora in braccio, il verdetto: "Esaminato il curriculum di studi, ascoltata la relazione e considerato l’esito della discussione, la commissione la proclama dottoressa in Metodologia dell’intervento psicologico con voti 110 e lode e menzione speciale".