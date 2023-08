Donna in strada con un feto nel sacchetto: cosa sappiamo

Proseguono le indagini sul feto trovato morto in un sacchetto in via San Nicola a Casal di Principe, in provincia di Caserta. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia con il corpicino che è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per l'accertamento medico legale.

Trovata con un feto in un sacchetto: le indagini

La perizia servirà a chiarire se l'aborto nel quale il piccolo ha perso la vita sia stato spontaneo o indotto. Al momento del ritrovamento non ci sarebbero segni che lascino pensare ad un aborto violento. Si ipotizza che l'interruzione di gravidanza possa essere avvenuta con dei farmaci o che sia un aborto spontaneo. Saranno le indagini a stabilirlo. La madre del bambino era stata trovata in strada in stato confusionale da alcuni passanti. Possibile che abiti in zona o che sia stata lasciata in strada da qualcuno. I carabinieri della compagnia di Casal di Principe, che stanno seguendo le indagini, hanno sentito alcune persone e perlustrato alcune abitazioni del quartiere per individuare quella in cui vivrebbe la donna.

La donna in ospedale in prognosi riservata

La donna si trova ora in prognosi riservata al Moscati di Aversa. Avrebbe perso molto sangue. Al momento è sotto stretta osservazione dei medici e dei militari. Appena le sue condizioni psicofisiche lo permetteranno verrà sentita sull'accaduto. Al momento del suo ritrovamento la donna ha fornito un documento dal quale emergerebbe la sua posizione non regolare sul territorio nazionale. Si tratterebbe di una 41enne marocchina. Anche sulle sue generalità, comunque, sono in corso accertamenti. Per questo i carabinieri la stanno controllando in ospedale per procedere all'identificazione.

