La donna che si fingeva incinta per costringere l'ex a stare con lei

Accade a Monteverde: una donna di 34 anni rischia il processo con l'accusa di stalking perché ha finto due gravidanze per tenere con sé un uomo che l'aveva lasciata. Lei ha indossato una protuberanza in lattice, gli ha mandato foto e gli ha annunciato di aver partorito ma non gli ha mai fatto vedere il figlio anche se in compenso lui veniva perseguitato da sms e appostamenti con richieste d'aiuto. Fino alla denuncia e alla scoperta.

La storia la racconta oggi Il Messaggero: lui ha 45 anni e fa l'impiegato e pur di sfuggire alle attenzioni di lei era arrivato a cambiare residenza e a mettersi il casco quando andava a casa.-. Ma lei aveva simulato malori per attirare l'attenzione dell'uomo «inducendolo ad allontanarsi dal posto di lavoro per accorrere in suo soccorso» e appostandosi più volte nei luoghi frequentati dall’ex. In un’occasione si sarebbe anche aggrappata allo sportello della macchina e allo specchietto per fermare l’auto dell’uomo.

Dopo avergli detto che era incinta l'uomo aveva deciso di assumersi le sue responsabilità di padre ma lei non gli mostrava mai analisi ed esami sul presunto nascituro. Finché la storia non è diventato un incubo: lei lo chiama dicendogli che sta male ma quando lui la porta in clinica i dolori spariscono. A quel punto si lasciano e qualche tempo dopo lei gli annuncia di aver partorito ma non glielo fa vedere e ogni volta che la va a trovare il neonato è da un'altra parte. Finché lei non ha cominciato a mandargli su Whatsapp foto di bimbi diversi. A quel punto è arrivata la denuncia.