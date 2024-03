Vernice contro la sede dei servizi sociali: "Ditemi dove si trova mio figlio"

Singolare protesta ieri, giovedì 29 febbraio 2024, a Settimo Torinese. Una donna ha imbrattato con vernice fucsia la porta e la zona antistante la sede del consorzio dei servizi sociali Uninet, in via Roma. "Voglio sapere dove si trova mio figlio - ha gridato al microfono, in un video che ha pubblicato su Facebook -. Di sporcarmi non me ne frega più niente, sono quattro anni che mi privano dell'amore".

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Dai primi riscontri, la donna non sarebbe nuova a forme di protesta del genere, anche se non era mai arrivata a tanto.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++