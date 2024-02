La donna trovata in pigiama nell'acqua gelida di un canale

Si era alzato presto per andare ad allenarsi prima dell'alba. Giovanni Parodi, un giovane farmacista, stava correndo alle 6.30 di domenica 4 febbraio in mezzo ai campi di Travagliato, comune in provincia di Brescia, quando ha visto una donna in pigiama riversa in un canale d'acqua: senza pensarci un attimo, è subito sceso nella roggia per prestare soccorso. La donna, un'anziana signora di 73 anni, si trovava in stato confusionale e con il volto ferito a causa della caduta, fa sapere il Giornale di Brescia.

Il runner non aveva con sé il telefono: ha quindi portato fuori dall'acqua la 73enne ed è corso a casa per prendere la macchina e una coperta. Una volta tornato e dopo averla fatta sedere nell'abitacolo, l'ha accompagnata alla vicina caserma dei carabinieri per rendere poi più celere l'intervento del soccorso medico. Molto infreddolita e spaventata, l'anziana continuava a ripetere di abitare a Castrezzato.

I militari l'hanno presa in cura avvertendo poi il 118. Sembrerebbe che, vagando disorientata, la donna sia stata fuori di casa per lungo tempo, forse per tutta la notte: probabilmente dev'essere caduta nel canale poco prima che passasse il runner, o non sarebbe riuscita a sopravvivere nell'acqua gelida.