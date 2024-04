Una donna è stata trovata morta nel suo appartamento

Il cadavere di una donna è stato trovato in un appartamento del quartiere di via del Casluncio a Sant'Ambrogio, quartiere di Varese. La vittima è una 44enne di origine sudamericana. La scoperta è avvenuta nella serata del 26 aprile e la morte risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento del corpo.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Varese. Ancora da chiarire la dinamica del decesso, che secondo i primi rilievi, escluderebbe il coinvolgimento di terzi nell'accaduto. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Disposta l'autopsia che avverrà con ogni probabilità nella giornata di lunedì 29 aprile, come confermato dal procuratore di Varese Antonio Gustapane.