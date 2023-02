Donna trovata morta dalla badante, anche la coinquilina portata in ospedale

Una donna che muore in casa e un'altra donna, che condivideva l'appartamento con la vittima, portata in ospedale per accertamenti. È la vicenda sulla quale indagano le forze dell'ordine di Cascia (Perugia). La vittima e la coinquilina sono entrambe disabili, affidate alle cure di una badante.

Secondo quanto ricostruito giovedì pomeriggio la badante ha lanciato l'Sos perché una delle donne che accudiva si era sentita male. I soccorsi sono stati inutili, è morta prima dell'arrivo dell'elisoccorso. Anche l'altra donna che viveva con la vittima è stata portata in ospedale per accertamenti.

I carabinieri, con il coordinamento della procura della Repubblica di Spoleto, hanno avviato le indagini. In primo luogo hanno sentito la badante e alcuni conoscenti delle due donne. Sul corpo della vittima è stata invece disposta l'autopsia. Non appena il quadro clinico lo consentirà, verrà anche sentita l'altra disabile che sembra avesse lividi sul corpo.

Secondo quanto si è potuto apprendere, le due donne non erano parenti fra loro e condividevano l'appartamento preso in affitto. Il proprietario della casa, del posto, risiederebbe fuori regione. Una persona sarebbe indagata.