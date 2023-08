Uccide la madre e si suicida, poco prima la telefonata alla polizia: "Mi ammazzo"

Una donna di 86 anni trovata morta in casa e il figlio 53enne che si suicida poco dopo. Doppia tragedia oggi, 9 agosto, a Milano. L'allarme è scattato intorno alle 5 quando al 118 è giunta la chiamata di un uomo che minacciava di suicidarsi lanciandosi nel vuoto da uno stabile di via Palanzone. Sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco e la polizia. Una volta sul posto è stato scoperto il cadavere dell'anziana: era nel letto, con delle evidenti ferite da taglio alla gola. Poco dopo l'uomo si è lanciato nel vuoto.

L'ipotesi principale è quella dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe prima tolto la vita alla madre e poi sarebbe salito sul tetto del palazzo. Da qui lui stesso avrebbe chiamato le forze dell'ordine. Non è chiaro se poi si sia nascosto, per non farsi trovare dai soccorritori e attuare il suo proposito suicida.

Continua a leggere su Today.it...