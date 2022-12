Donna trovata morta in casa, a scoprire il corpo è stato il figlio

Una donna è stata trovata morta nella sua casa a Genova. La macabra scoperta è stata fatta ieri sera. A dare l'allarme è stato il figlio, che non riuscendo a parlare con la madre è entrato nell'appartamento e vedendo il corpo per terra ha chiamato i soccorritori. Quando i sanitari del 118 sono arrivati nell'appartamento di via della Maddalena, nel centro storico, hanno solo potuto accertare il decesso. La vittima aveva 70 anni circa.

Come scrive Annissa Defilippi su GenovaToday, al momento non si esclude l'omicidio. A fare ipotizzarre la morte violenta sono due elementi: la casa trovata a soqquadro e la posizione del corpo della donna, trovato in cucina. L'indagine è affidata ai carabinieri.