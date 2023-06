Donna trovata morta in casa, l'allarme dato dalla figlia

Giallo a Istia D'Ombrone, non lontano da Grosseto. Un'anziana è stata trovata morta oggi 8 giugno nella sua casa. A fare la scoperta è stata la figlia, sua convivente.

Non sono ancora chiare le cause della morte della donna, sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno passando al setaccio l'abitazione. La figlia ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, incluso l'omicidio.

