Marinella morta in casa da sola e ritrovata dopo anni: "Venite tutti ai funerali"

Di lei nessuno si è ricordato per due anni, nessuna preoccupazione per quella donna che non si vedeva più in giro e che lasciava accumulare la posta fuori dal cancello della sua casa di Como. E' morta sola, seduta sulla sua poltrona, Marinella Beretta, la donna trovata cadavere la scorsa settimana. Adesso però si spera che non resti sola perfino nel giorno dei funerali. "Dobbiamo diventare noi i suoi familiari e partecipare nei limiti del possibile alle esequie – dice il sindaco Mario Landriscina -. Deve essere un momento di riflessione su un esempio di solitudine che deve indurci davvero a migliorare e a cambiare certe dinamiche".

La data dei funerali non è ancora stata fissata. La procura di Como ha disposto gli accertamenti necessari per fare chiarezza sulla morte della donna, che risale probabilmente alla fine del 2019. L'ipotesi più accreditata è che abbia avuto un malore e che sia neppure riuscita a chiedere aiuto, ad alzarsi dalla poltrona sulla quale sono stati trovati i suoi resti.

Landriscina spiega che nessuna segnalazione era giunta al Comune per Marinella: "Questa povera signora non era nota ai servizi sociali e nessuno ne aveva lamentato la scomparsa, da quel che mi risulta. Una brutta storia che pone interrogativi sulla solitudine e forse sulle relazioni di vicinato".

Nel frattempo proseguono gli accertamenti della polizia per verificare se davvero Marinella Beretta non avesse neppure un parente. Nella speranza che la solitudine non segni anche l'ultimo saluto.