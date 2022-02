Marinella, morta da sola e trovata dopo anni: spuntano i parenti

Per anni è stata sola al mondo e da sola è morta. Quando nelle scorse settimane quel che rimaneva del suo corpo è stato trovato sulla poltrona di casa a Como, il suo nome è diventato improvvisamente "famoso", la foto ha iniziato a circolare e adesso di Marinella Beretta salatano fuori i parenti. Alcune persone, residenti in Emilia Romagna, hanno contattato le forze dell'ordine dicendo di essere cugini. La segnalazione è ritenuta attendibile, ma dovrà essere vagliata dalle forze dell'ordine. La casa dove la donna viveva è già stata venduta dalla stessa proprietaria, che aveva però mantenuto l'usufrutto, ma a loro potrebbero andare gli altri beni.

"Siamo i suoi cugini"

Quando la foto di Marinella, la donna trovata cadavere sulla sua poltrona a due anni dal decesso, viene mostrata dai telegiornali, la riconoscono. E scatta la chiamata alla polizia. A telefonare sono dei cittadini che spiegano di essere cugini della donna. Raccontano di non sentirla da anni, di non avere contatti di nessun genere. La polizia avvia le indagini per capire se è realmente così. Intanto le chiavi della casa saranno consegnate al legittimo proprietario, il cittadino svizzero he aveva acquistato l'immobile dalla donna ma le aveva lasciato l'usufrutto a vita.

I funerali

La morte di Marinella risale probabilmente alla fine del 2019. L'ipotesi più accreditata è che abbia avuto un malore e che sia neppure riuscita a chiedere aiuto, ad alzarsi dalla poltrona sulla quale sono stati trovati i suoi resti. La data dei funerali non è ancora stata fissata e nei giorni scorsi il sindaco ha invitato i cittadini a presentarsi alla cerimonia, perché non sia da sola almeno nell'ultimo viaggio. Adesso potrebbe avere accanto dei parenti, almeno per la legge.