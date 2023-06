Giallo sulla morte di una donna trovata senza vita in casa

Mistero sulla morte di una 72enne di Conegliano (Treviso) trovata senza vita nella propria abitazione messa tutta a soqquadro. A dare l’allarme le amiche che l’aspettavano per cena. Non vedendola arrivare si sono insospettite e hanno allertato il vicino di casa. L'uomo, dopo aver suonato alla porta senza ricevere risposta, ha raggiunto il terrazzino della vicina scavalcando dal suo. Poi la macabra scoperta: l’anziana era sul divano, priva di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano e il medico legale. La donna non aveva lesioni sul corpo ma la portafinestra del terrazzo era semiaperta e la sua stanza completamente sottosopra. Potrebbe essersi sentita male e aver spostato gli arredi in cerca di aiuto ma potrebbe anche aver avuto un infarto dopo aver visto un ladro entrare in casa. Nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno l'omicidio. Disposta l'autopsia, indagano i carabinieri.

