Muore soffocata in casa: ipotesi omicidio. La figlia portata in caserma

Una donna di 66 anni morta e l'ipotesi di un omicidio. Giallo a Palidoro, frazione del comune di Fiumicino, alle porte di Roma, dove una donna, dopo essere svenuta in casa, è stata portata in ospedale all'Aurelia Hospital dove, poco dopo è morta. È la drammatica ricostruzione di quanto avvenuto nel pomeriggio di giovedì 9 maggio a Roma.

Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato la figlia, parenti e amici. E proprio la figlia è stata portata in caserma perché sospettata del presunto delitto che sarebbe avvenuto a causa di un soffocamento. Al momento chi indaga procede a bocche cucite. A dare l'allarme è stata una parente che era nell'appartamento di via Bonorva, a Palidoro.

"Aiuto, c'è una donna a terra. Correte". Questa la chiamata fatta alle 12:15 circa al numero unico per le emergenze. L'ambulanza e l'automedica, alle 12:23, sono arrivate sul posto rianimando la 66enne per poi portarla all'Aurelia Hospital dove è giunta alle 13:30 e dove è poi deceduta.

La salma è stata portata presso l'obitorio del Verano in attesa dell'esame autoptico. Al momento come si ipotizza, la 66enne avrebbe perso i sensi a causa di un soffocamento. La salma è stata portata presso l'obitorio del Verano in attesa dell'esame autoptico. Nella serata di ieri la svolta, con la figlia portata in caserma dove è stata ascoltata. Prassi ripetuta anche oggi. La sua posizione è al vaglio. L'appartamento della donna è stato sequestrato.