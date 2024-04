Donna trovata morta in una cappella diroccata: è caccia a un furgone rosso

Ci sarebbe una prima pista per determinare le cause della morte della giovane donna, il cui corpo privo di vita era stato trovato ieri, sabato 6 aprile, da alcuni escursionisti in una cappella diroccata di La Salle, in Valle d'Aosta. Sul corpo della ragazza sono state rilevate ferite gravi sull'addome che indicano un decesso per cause violente. Un'evidenza che allontana l'ipotesi del malore, ventilata in un primo tempo, e che rende assai più remota quella del suicidio. Si tratta di primi riscontri: l'esame autoptico completo verrà completato martedì 9 aprile.

E i carabinieri sono sulle tracce di un furgone di colore rosso bordeaux. A tal proposito sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza sulla statale 26, tra Aosta e Courmayeur. I carabinieri hanno chiesto nei bar e nei supermercati della zona se negli ultimi giorni qualcuno avesse visto una giovane coppia che si spostava su un furgoncino adibito a camper. Alcuni testimoni avevano infatti affermato di avere visto il furgone nei giorni scorsi nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere. Si sospetta che la donna trovata morta fosse a bordo del mezzo che ora si sta cercando.